Ердоган: світ змінюється, наступні 2-3 місяці дуже важливі

Зауважимо, минулого місяця голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що президент Туреччини планує представити власну пропозицію щодо замороження війни в Україні, яка стане сигналом новообраному президенту США.

Детальніше про власну пропозицію Ердогана щодо замороження війни в Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ба більше, сам Ердоган заявив, що війну в Україні можна швидко завершити, якщо майбутня адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа буде орієнтована на дипломатичне вирішення конфлікту.

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