Ердоган: США та інші члени НАТО не хочуть, щоб Україна вступала до Альянсу
Туреччина має намір "без поспіху" розглядати питання вступу України до НАТО. При цьому частина країн нібито виступає проти українського членства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана для NBC News.
За словами Ердогана, США та інші країни НАТО "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".
"Це не ті питання, з якими потрібно поспішати. І коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди враховуємо позицію інших країн-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом і приймаємо остаточне рішення відповідно", - заявив турецький лідер.
За його словами, Туреччина стежитиме за розвитком подій, обговореннями і прийде до остаточного рішення у цьому питанні.
У той же час Ердоган згадав, що відносини Росії з Туреччиною продовжуються у політичній, економічній, культурній сферах, а також у сфері оборонної промисловості.
"У них (стосунках з РФ - ред.) багато вимірів, і наша солідарність, наша взаємодія триває, і з кожним днем ці відносини розширюються в економічному плані", - додав він.
Що передувало
Нагадаємо, на вашингтонському саміті НАТО, який відбувся на початку липня, Україна хотіла б, щоб західні союзники запросили її стати членом Альянсу. Цього так і не сталося.
Країни НАТО обмежилися обіцянкою, що вступ України до НАТО є незворотним.
Як розповідала віце-прем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, проти такого запрошення виступали США та Німеччина.
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