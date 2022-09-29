Ердоган сьогодні проведе переговори з Путіним: що відомо

У четвер, 29 вересня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган проведе телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема він хоче обговорити проведення Росією фейкових "референдумів" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadoly .

За словами Ердогана, президент України Володимир Зеленський у зв'язку з "референдумами" просив його підтримати Україну та вплинути на президента Росії.

Оновлено (13:15)

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що переговори між Путіним і Ердоганом плануються.

"Така телефонна розмова готується, ми повідомимо, коли вона відбудеться", - сказав він.

Нагадаємо, у Кабміні назвали 8 країн, які надали своїх "спостерігачів" для псевдореферендумів.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що визнання Росією так званих "референдумів" закриє для Путіна шлях мирних переговорів.

За оцінками ЗМІ, анексія окупованих територій України може тривати 12 днів.

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