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Эрдоган сегодня проведет переговоры с Путиным: что известно

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Анкара, Четверг 29 сентября 2022 12:32
Эрдоган сегодня проведет переговоры с Путиным: что известно Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 29 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, он хочет обсудить проведение Россией фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadoly.

По словам Эрдогана, президент Украины Владимир Зеленский в связи с "референдумами" просил его поддержать Украину и повлиять на президента России.

Напомним, в Кабмине назвали 8 стран, которые предоставили своих "наблюдателей" для псевдореферендумов.

Напомним, Зеленский заявил, что признание Россией так называемых "референдумов" закроет для Путина путь к мирным переговорам.

По оценкам СМИ, аннексия оккупированных территорий Украины может занять 12 дней.

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Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Война России против Украины
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