Эрдоган сегодня проведет переговоры с Путиным: что известно
В четверг, 29 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, он хочет обсудить проведение Россией фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadoly.
По словам Эрдогана, президент Украины Владимир Зеленский в связи с "референдумами" просил его поддержать Украину и повлиять на президента России.
Напомним, в Кабмине назвали 8 стран, которые предоставили своих "наблюдателей" для псевдореферендумов.
Напомним, Зеленский заявил, что признание Россией так называемых "референдумов" закроет для Путина путь к мирным переговорам.
По оценкам СМИ, аннексия оккупированных территорий Украины может занять 12 дней.
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