Ердоган скликає сьогодні Радбез Туреччини. Планує обговорили Україну

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на сьогодні скликає засідання Ради безпеки. На ньому серед питань, які планують обговорити, "зерновий коридор" та війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Ердоган з членами Радбезу Туреччини хоче обговорити питання гуманітарної допомоги, посередницькі ініціативи, а також перспективу довгострокового припинення вогню в Україні. Крім того, на порядку денному "зерновий коридор".

Також Радбез Туреччини планує обговорити подальші операції на півночі Іраку та Сирії, Грецію та Швецію, де нещодавно учасники протесту спалили Коран.

Нагадаємо, Реджеп Тайіп Ердоган раніше заявив, що Швеції не варто очікувати на підтримку Туреччини у питанні вступу до НАТО після мітингів у Стокгольмі.

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