ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина звинуватила Швецію у порушенні зобов'язань щодо НАТО через протест у Стокгольмі

Новость на русском →
Анкара, Неділя 22 січня 2023 10:11
Туреччина звинуватила Швецію у порушенні зобов'язань щодо НАТО через протест у Стокгольмі Фото: Туреччина заявила, що Швеція порушує зобов'язання щодо членства в НАТО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина відреагувала на протести у шведській столиці Стокгольмі. Анкара звинуватила Швецію у порушенні зобов'язань щодо вступу до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Туреччини.

Туреччина засудила протести у Стокгольмі, де представники антиісламської партії Stram Kurs спалили Коран. Анкара назвала це "нападом" на священну книгу та "відкритим злочином на ґрунті ненависті".

"Ця демонстрація є кричущим порушенням зобов'язання Швеції щодо Тристороннього меморандуму про запобігання пропаганді терористичних організацій. Заява про дотримання зобов'язань щодо Тристороннього меморандуму та їх виконання - це два різні питання ", - заявили в МЗС.

Що цьому передувало

У суботу, 21 січня, у центрі Стокгольма пройшов мітинг проти вступу Швеції до НАТО. Данський ультраправий політик Расмус Палудан, який очолює антиісламську партію Stram Kurs, спалив Коран перед будівлею посольства Туреччини у Стокгольмі. Акцію протесту дозволили у Швеції.

При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон засудив дії учасників акції у Стокгольмі. Він вибачився перед мусульманами за підпал Корану.

"Свобода слова - фундаментальна частина демократії. Але те, що законно, необов'язково прийнятно. Спалення книг, які для багатьох святими, є вчинком глибокої неповаги. Я хочу висловити своє співчуття всім мусульманам, скривдженим тим, що сталося сьогодні у Стокгольмі", - написав політик у Twitter.

Нагадаємо, вчора Туреччина скасувала візит глава Міноборони Швеції Пала Джонсона до Анкари через дозвіл владою Стокгольма провести протест курдів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Швеція Стокгольм НАТО
NEWS
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна