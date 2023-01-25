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Эрдоган созывает сегодня Совбез Турции. Планирует обсудить Украину

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Анкара, Среда 25 января 2023 09:30
Эрдоган созывает сегодня Совбез Турции. Планирует обсудить Украину Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня созывает заседание Совета безопасности. На нем среди вопросов, которые планируют обсудить, "зерновой коридор" и войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган с членами Совбеза Турции хочет обсудить вопросы гуманитарной помощи, посреднические инициативы, а также перспективу долгосрочного прекращения огня в Украине. Кроме того, на повестке дня "зерновой коридор".

Также Совбез Турции планирует обсудить дальнейшие операции на севере Ирака и Сирии, Грецию и Швецию, где недавно протестующие сожгли Коран.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки Турции в вопросе вступления в НАТО после митингов в Стокгольме.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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