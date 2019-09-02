Ердоган сфотографувався на тлі карти, порушує кордони Греції

Фото: Реджеп Ердоган на тлі турецької карти (protothema.gr)

Карта порушує офіційні морські кордони Греції

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у Національному університеті оборони Туреччини сфотографувався на тлі карти, на якій некоректно відображені морські кордони Туреччини і Греції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання Protothema.

Повідомляється, що це сталося під час церемонії приведення до присяги в Національному університеті оборони Туреччини Ердоган був запрошеним почесним гостем.

На одній з фотографій, опублікованих президентством Туреччини на його сайті, позаду нього є картка з написом "Блакитна батьківщина, 462 000 кілометрів".

На цій карті половина Егейського моря зображена як частина "Блакитниої батьківщини" (морських вод Туреччини, - ред.). Морські райони навколо Лемносу, Лесбосу, Хіосу і на схід від Криту включені в цю карту як турецька територія.

Нагадаємо, раніше Ердоган був з офіційним візитом у президента Росії Володимира Путіна, де вони повинні були обговорити питання врегулювання військового конфлікту на сході України.

Після цього президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом. Турецький лідер запевнив Зеленського незмінність своєї позиції щодо територіальної цілісності України та її кордонів.