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Эрдоган сделал заявление после признания Байденом геноцида армян

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и выразил соболезнования их потомкам. Он заявил о попытках определенных кругов политизировать события 1915 года.

Об этом говорится в послании Эрдогана Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну, сообщает "Анадолу".

По его словам, попытки политизировать события 1915 года и превратить их в орудие давления на Анкару не принесут пользы и призвал к развитию связей с Арменией на основе принципов добрососедства и взаимного уважения.

"Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества. С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам", - заявил он.

Также сообщается, что Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев созвонились и обсудили последнее заявление Байдена по геноциду армян и совместные шаги в ответ на него.

Алиев назвал "исторической ошибкой" решение Байдена признать геноцид армян.

В то же время, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что направил письмо Байдену, в котором приветствовал признание им геноцида армян в Османской империи.

Отметим, сегодня Байден в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом.

После этого МИД Турции резко отреагировал на признание геноцида армян.

Ранее сообщалось, что Байден предупредил Эрдогана о намерении признать геноцид армян.

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