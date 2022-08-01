UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эрдоган считает значительным дипломатическим успехом выход первого корабля с украинским зерном

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Движение первого корабля по "зерновому коридору" является значительным дипломатическим успехом.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Мы смогли достичь этого благодаря нашим особым отношениям с Россией и Украиной", - сказал он.

Эрдоган отметил, что продовольственная безопасность 30% населения мира была под риском из-за российско-украинской войны.

"Мы и в дальнейшем будем продолжать наши усилия для завершения войны в Украине и установления прочно мира в регионе", - добавил турецкий президент.

Напомним, сегодня первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта на его борту 26 тыс тонн кукурузы.

Ранее мы сообщали, экспорт зерна будет проходить согласно "зерновому соглашению" между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип Эрдоган