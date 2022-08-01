Эрдоган считает значительным дипломатическим успехом выход первого корабля с украинским зерном

Движение первого корабля по "зерновому коридору" является значительным дипломатическим успехом.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
"Мы смогли достичь этого благодаря нашим особым отношениям с Россией и Украиной", - сказал он.
Эрдоган отметил, что продовольственная безопасность 30% населения мира была под риском из-за российско-украинской войны.
"Мы и в дальнейшем будем продолжать наши усилия для завершения войны в Украине и установления прочно мира в регионе", - добавил турецкий президент.
Напомним, сегодня первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта на его борту 26 тыс тонн кукурузы.
Ранее мы сообщали, экспорт зерна будет проходить согласно "зерновому соглашению" между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.