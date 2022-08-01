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Ердоган вважає значним дипломатичним успіхом вихід першого корабля з українським зерном

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Рух першого корабля "зерновим коридором" є значним дипломатичним успіхом.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Ми змогли досягти цього завдяки нашим особливим відносинам із Росією та Україною", - сказав він.

Ердоган зазначив, що продовольча безпека 30% населення світу була під ризиком через російсько-українську війну.

"Ми й надалі продовжуватимемо наші зусилля для завершення війни в Україні та встановлення міцно миру в регіоні", - додав турецький президент.

Нагадаємо, сьогодні перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту, на його борту 26 тис тонн кукурудзи.

Раніше ми повідомляли, експорт зерна проходитиме згідно з "зерновою угодою" між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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Реджеп Тайіп Ердоган