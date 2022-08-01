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Эрдоган считает значительным дипломатическим успехом выход первого корабля с украинским зерном

Новина українською →
Украина, Понедельник 01 августа 2022 21:42
Эрдоган считает значительным дипломатическим успехом выход первого корабля с украинским зерном Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Движение первого корабля по "зерновому коридору" является значительным дипломатическим успехом.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Мы смогли достичь этого благодаря нашим особым отношениям с Россией и Украиной", - сказал он.

Эрдоган отметил, что продовольственная безопасность 30% населения мира была под риском из-за российско-украинской войны.

"Мы и в дальнейшем будем продолжать наши усилия для завершения войны в Украине и установления прочно мира в регионе", - добавил турецкий президент.

Напомним, сегодня первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта на его борту 26 тыс тонн кукурузы.

Ранее мы сообщали, экспорт зерна будет проходить согласно "зерновому соглашению" между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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Реджеп Тайип Эрдоган
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