Ердоган вважає значним дипломатичним успіхом вихід першого корабля з українським зерном
Рух першого корабля "зерновим коридором" є значним дипломатичним успіхом.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
"Ми змогли досягти цього завдяки нашим особливим відносинам із Росією та Україною", - сказав він.
Ердоган зазначив, що продовольча безпека 30% населення світу була під ризиком через російсько-українську війну.
"Ми й надалі продовжуватимемо наші зусилля для завершення війни в Україні та встановлення міцно миру в регіоні", - додав турецький президент.
Нагадаємо, сьогодні перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту, на його борту 26 тис тонн кукурудзи.
Раніше ми повідомляли, експорт зерна проходитиме згідно з "зерновою угодою" між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.