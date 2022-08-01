Ердоган вважає значним дипломатичним успіхом вихід першого корабля з українським зерном

Рух першого корабля "зерновим коридором" є значним дипломатичним успіхом.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Ми змогли досягти цього завдяки нашим особливим відносинам із Росією та Україною", - сказав він. Ердоган зазначив, що продовольча безпека 30% населення світу була під ризиком через російсько-українську війну. "Ми й надалі продовжуватимемо наші зусилля для завершення війни в Україні та встановлення міцно миру в регіоні", - додав турецький президент.