Эрдоган считает, что вывод войск США из Сирии должен быть тщательно спланирован

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (miniszterelnok.hu)

По мнению Эрдогана, вывод войск должен проходить с "правильными партнерами"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вывод войск США из Сирии должен быть тщательно спланирован, и с правильными партнерами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган также отметил, что Турция была единственной страной, "обладающей силой и обязательством выполнять эту задачу".

Так, в материале для New York Times, за день до того, как он должен был встретиться с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном, Эрдоган сообщил, что Турция намерена нанести поражение "Исламскому государству" и "другим террористическим группировкам" в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция планирует новую военную операцию против подразделений сирийских курдов, которая начнется в течение нескольких следующих дней.

Эрдоган отметил, что целью подразделений вооруженных сил Турции будут "не американские солдаты, а члены террористической организации", цель операции - освободить указанную территорию от террористов.