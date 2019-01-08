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Ердоган вважає, що виведення військ США з Сирії повинно бути ретельно сплановано

Новини » Політика    08.01.2019 - 01:43
Ердоган вважає, що виведення військ США з Сирії повинно бути ретельно сплановано
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (miniszterelnok.hu)

На думку Ердогана, виведення військ має проходити з "правильними партнерами"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що виведення військ США з Сирії повинно бути ретельно сплановане, і з правильними партнерами. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Reuters.

Ердоган також зазначив, що Туреччина була єдиною країною, "яка володіє силою і зобов'язанням виконувати цю задачу".

Так, в матеріалі для New York Times, за день до того, як він повинен був зустрітися з радником з національної безпеки США Джоном Болтоном, Ердоган заявив, що Туреччина має намір завдати поразки "Ісламській державі" і "іншим терористичним угрупованням" в Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина планує нову військову операцію проти підрозділів сирійських курдів, яка розпочнеться протягом кількох наступних днів.

Ердоган зазначив, що метою підрозділів збройних сил Туреччини "не американські солдати, а члени терористичної організації", мета операції - звільнити зазначену територію від терористів.

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