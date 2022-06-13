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Эрдоган на саммите НАТО отвергнет компромисс по Швеции и Финляндии

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде отвергнет компромисс по Швеции и Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Издание пишет, что Управление коммуникаций президента Турции накануне саммита проведет 17 июня в Брюсселе панельную дискуссию, чтобы обсудить будущее НАТО после войны в Украине. Турецкие дипломаты попытаются донести свое видение мира. Кроме того, перед самим саммитом 28 июня будет проведена еще одна панель в Мадриде.

"Ожидается, что президент Эрдоган подчеркнет, что Турция не пойдет на компромисс со своей позицией в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации на саммите НАТО", - пишет Anadolu.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры по Швеции и Финляндии продолжатся после саммита в Мадриде.

Турция требует письменных гарантий от Финляндии и Швеции по снятию ограничений на оружейный экспорт и отказа от поддержку представителей "Рабочей партии Курдистана" перед тем, как она согласится на их вступление в НАТО.

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НАТОШвецияФинляндияРеджеп Тайип Эрдоган