Ердоган на саміті НАТО відкине компроміс щодо Швеції та Фінляндії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Видання пише, що Управління комунікацій президента Туреччини напередодні саміту проведе 17 червня в Брюсселі панельну дискусію, щоб обговорити майбутнє НАТО після війни в Україні. Турецькі дипломати спробують донести своє бачення світу. Крім того, перед самим самітом 28 червня буде проведена ще одна панель в Мадриді.

"Очікується, що президент Ердоган підкреслить, що Туреччина не піде на компроміс зі своєю позицією щодо країн, що підтримують тероризм і терористичні організації на саміті НАТО", - пише Anadolu.