Ердоган розраховує зустрітись з Путіним до кінця серпня

"Я думаю, що цей візит відбудеться в серпні", - заявив Ердоган й додав, що точної дати зустрічі наразі немає, однак міністр закордонних справ і глава турецької розвідки ведуть переговори про це з Кремлем.

Зазначається, що в нещодавній телефонній розмові диктатор попросив Ердогана посприяти в експорті російського зерна в країни Африки. Як відзначив турецький лідер, його країна готова переробляти чорноморське зерно на борошно і транспортувати його в найбідніші африканські країни.

Зернова угода

Російська Федерація вийшла із "зернової угоди" в липні поточного року. Коридор дозволяв безпечно експортувати продовольство з портів Одеси. Як тоді відзначив представник Кремля Дмитро Пєсков: "Москва готова невідкладно повернутися до угоди, але після того, як будуть виконані умови для країни".

Зокрема після виходу з угоди країна-терорист посилила обстріли України. Під вогонь найбільше потрапили південні регіони, у тому ж числі й порти.