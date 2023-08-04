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Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным до конца августа

Фото: Тайип Эрдоган, президент Турции и Владимир Путин, российский диктатор (Коллаж, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным до конца августа. Хочет поднять вопрос "зерновой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Я думаю, что этот визит состоится в августе", - заявил Эрдоган и добавил, что точной даты встречи пока нет, однако министр иностранных дел и глава турецкой разведки ведут переговоры об этом с Кремлем.  

Отмечается, что в недавнем телефонном разговоре диктатор попросил Эрдогана посодействовать в экспорте российского зерна в страны Африки. Как отметил турецкий лидер, его страна готова перерабатывать черноморское зерно на муку и транспортировать его в беднейшие африканские страны.

Зерновая сделка

Российская Федерация вышла из "зерновой сделки" в июле текущего года. Коридор позволял безопасно экспортировать продовольствие из портов Одессы. Как тогда отметил спикер Кремля Дмитрий Песков: "Москва готова безотлагательно вернуться к соглашению, но после того, как будут выполнены условия для страны".

В частности после выхода из соглашения страна-террорист усилила обстрелы Украины. Под огонь больше всего попали южные регионы, в том же числе и порты.

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ТурцияРоссийская ФедерацияРеджеп Тайип Эрдоган