UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Ердоган розповів про "попередження" Україні та Росії після атак у Чорному морі

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина надсилає Україні та Росії "попередження" через атаки в Чорному морі. Удари по суднах "не приносять нікому користі".

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Турецький лідер не став коментувати інцидент зі збиттям невідомого дрона над акваторією Чорного моря. Замість цього під час виступу перед турецькими послами він згадав інцидент з атаками на судна.

За словами Ердогана, Туреччина ретельно дотримується Конвенції Монтре, яка надала країні повні права на контроль над протоками Босфор і Чанаккале, або Дарданелли, і запобігає поширенню війни на Чорне море.

"Однак нещодавні взаємні атаки становлять серйозну загрозу безпеці судноплавства в Чорному морі. Атаки на комерційні та цивільні судна не приносять користі нікому. Ми чітко доводимо наші попередження з цього питання до обох сторін", - сказав президент.

Варто зауважити, що Конвенція Монтре гарантує повну свободу судноплавства для цивільних суден у мирний час і обмежений доступ для військових кораблів. При цьому Туреччина має право закривати прохід військових кораблів країн, що перебувають у стані конфлікту, якщо сама не є його стороною.

Атаки на судна

Нагадаємо, Україна за останні кілька тижнів провела атаки на танкери російського "тіньового флоту" в акваторії Чорного моря. За даними джерел РБК-Україна, танкери були пошкоджені в результаті атаки морських дронів.

Зокрема, 10 грудня стало відомо, що дрони СБУ підбили танкер Dashan, який прямував у бік портового терміналу "Новоросійськ".

При цьому 12 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по портах Чорноморська та Одеси. Зокрема, ворог пошкодив пором під турецьким прапором.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЧерное мореТуреччинаРеджеп Тайіп ЕрдоганВійна в Україні