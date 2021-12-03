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Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Обсудили, в частности, ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

По данным агентства, Эрдоган и Путин обсудили по телефону региональные вопросы, включая российско-украинский кризис. Других подробностей разговора по Украине издание не приводит.

Отмечается, что президенты Турции и России также обсудили события в Сирии, Ливии и в Закавказье. Кроме того, лидеры затронули тему двусторонних отношений.

Напомним, МИД России сообщил, что Путин и Эрдоган могут обсудить посредничество Турции в урегулировании конфликта на Донбассе.

Отметим, ранее Эрдоган заявил, что Турция может стать посредником между Украиной и Россией.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган