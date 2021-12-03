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Ердоган і Путін обговорили по телефону ситуацію в Україні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін провели телефонні переговори. Обговорили, зокрема, ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

За даними агентства, Ердоган і Путін обговорили по телефону регіональні питання, включаючи російсько-українську кризу. Інших подробиць розмови по Україні видання не наводить.

Відзначається, що президенти Туреччини і Росії також обговорили події в Сирії, Лівії і в Закавказзі. Крім того, лідери торкнулися теми двосторонніх відносин.

Нагадаємо, МЗС Росії повідомило, що Путін і Ердоган можуть обговорити посередництво Туреччини у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Зазначимо, раніше Ердоган заявив, що Туреччина може стати посередником між Україною та Росією.

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