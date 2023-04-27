Ердоган провів розмову з Путіним: обговорили війну в Україні

У четвер, 27 квітня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

"Під час розмови було обговорено турецько-російські відносини та регіональні питання. Президент Ердоган подякував Путіну за його внесок у будівництво АЕС "Аккую", де сьогодні відбудеться перша церемонія доставки ядерного палива", - йдеться у повідомленні.

Також під час розмови обговорювалася війна РФ проти України та питання щодо "зернової угоди".

"Президент Ердоган заявив, що нові ініціативи щодо "зернової угоди" можуть бути опрацьовані через запропоновану робочу групу", - пише TRT.