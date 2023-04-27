UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган провів розмову з Путіним: обговорили війну в Україні

Фото: турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 27 квітня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

"Під час розмови було обговорено турецько-російські відносини та регіональні питання. Президент Ердоган подякував Путіну за його внесок у будівництво АЕС "Аккую", де сьогодні відбудеться перша церемонія доставки ядерного палива", - йдеться у повідомленні.

Також під час розмови обговорювалася війна РФ проти України та питання щодо "зернової угоди".

"Президент Ердоган заявив, що нові ініціативи щодо "зернової угоди" можуть бути опрацьовані через запропоновану робочу групу", - пише TRT.

Нагадаємо, що представник президента Туреччини Ібрагім Калин запропонував "зупинити кровопролиття" в Україні та вести переговори 5 років.

Раніше ми повідомляли, що вчора вранці, 26 квітня, турецькому президентові стало погано під час прямого ефіру.

Згодом стало відомо, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган скасував передвиборчі мітинги. Після інциденту в соціальних мережах почали стверджувати, що у президента Ердогана стався серцевий напад.

Центр боротьби з дезінформацією при адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана спростував інформацію про те, що він переніс інфаркт і був госпіталізований.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяТурцияРеджеп Тайіп Ердоган