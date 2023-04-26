У Ердогана запропонували "зупинити кровопролиття" в Україні та вести переговори 5 років
"Кровопролиття в Україні" слід зупинити, а потім можна п'ять років вести мирні переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника президента Туреччини Ібрагіма Калина, яку приводить Anadolu.
"Давайте докладемо максимум зусиль для припинення війни в Україні. Продовження цієї війни та розширення її рамок загрожують глобальним лихом. Важливо зупинити цю війну і віддати перевагу дипломатії", - йдеться у повідомленні.
Калин заявив, що Туреччина та особисто президент Реджеп Тайіп Ердоган готові взяти на себе роль у цьому питанні. За його словами, світ не повинен бачити загибель ще десятків тисяч людей в Україні.
"Замість того, щоб продовжити війну, давайте зупинимося на варіанті трьох чи п'яти років мирних переговорів. Головне, "зупинимо кровопролиття". Обговоримо можливості просування діалогу з урахуванням нинішньої ситуації", - додав Калин.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що країна прагне як найшвидшого припинення російсько-української війни. Влада країни хоче повернути Росію та Україну за стіл мирних переговорів.
Також Чавушоглу заявляв, що Туреччина підтримує якнайшвидше завершення війни загарбницької Росії проти України шляхом мирних переговорів та готова сприяти цьому.
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