У Ердогана запропонували "зупинити кровопролиття" в Україні та вести переговори 5 років

"Кровопролиття в Україні" слід зупинити, а потім можна п'ять років вести мирні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника президента Туреччини Ібрагіма Калина, яку приводить Anadolu.

"Давайте докладемо максимум зусиль для припинення війни в Україні. Продовження цієї війни та розширення її рамок загрожують глобальним лихом. Важливо зупинити цю війну і віддати перевагу дипломатії", - йдеться у повідомленні.

Калин заявив, що Туреччина та особисто президент Реджеп Тайіп Ердоган готові взяти на себе роль у цьому питанні. За його словами, світ не повинен бачити загибель ще десятків тисяч людей в Україні.

"Замість того, щоб продовжити війну, давайте зупинимося на варіанті трьох чи п'яти років мирних переговорів. Головне, "зупинимо кровопролиття". Обговоримо можливості просування діалогу з урахуванням нинішньої ситуації", - додав Калин.