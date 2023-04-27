Эрдоган провел разговор с Путиным: обсудили войну в Украине

В четверг, 27 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

"В ходе разговора были обсуждены турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС "Аккую", где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива", - говорится в сообщении.

Также во время разговора обсуждалась война РФ против Украины и вопрос "зернового соглашения".

"Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы по "зерновому соглашению" могут быть проработаны через предложенную рабочую группу", - пишет TRT.