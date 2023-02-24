Ердоган провів чергові переговори з Путіним: говорили про війну та мир

У ході переговорів лідери двох країн обговорили землетруси у Туреччині та війну Росії проти України.

Під час розмови Ердоган заявив, що справедливий мир має бути встановлений без подальших людських жертв та руйнувань у війні.

При цьому він додав, що Анкара щиро хоче, щоб досягнуті у Стамбулі домовленості були відроджені. Ердоган підкреслив, що Туреччина готова зробити це будь-яким вкладом.

Нагадаємо, сьогодні Ердоган під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про готовність Анкари до внеску у світ, але "на основі припинення вогню".

Додамо, що нещодавно Ердоган пропонував Зеленському стати посередником у переговорах із РФ.

Крім того, радник президента Ердогана заявляв про намір Туреччини добиватися "локального припинення вогню" в Україні.

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