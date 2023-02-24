Ердоган пропонує Україні допомогти наблизити мир "на основі припинення вогню"

Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову. Під час якої останній заявив про готовність Анкари до вкладу в мир, але "на основі припинення вогню".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Anadolu.

"Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів у п'ятницю телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.

Як пише видання з посиланням на прес-службу адміністрації турецького президента, лідери двох країн обмінялися думками щодо ситуації в Україні на тлі річниці повномасштабного вторгнення російських військ.

"Президент Туреччини заявив про готовність своєї країни до посильного внеску у наближення миру та врегулювання ситуації на основі припинення вогню та діалогу", - цитує ЗМІ заяву турецького президента.

Нагадаємо, що це далеко не перший раз, коли турецький президент пропонує Україні своє "посередництво для встановлення миру". Так, нещодавно Ердоган пропонував Зеленському стати посередником у переговорах з РФ.

Раніше радник президента Ердогана заявив про намір Туреччини домагатися "локального припинення вогню" в Україні.

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