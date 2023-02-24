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Эрдоган провел очередные переговоры с Путиным: говорили о войне и мире

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 24 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили землетрясения в Турции и войну России против Украины.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших человеческих жертв и разрушений в войне.

При этом он добавил, что Анкара искренне хочет, чтобы достигнутые в Стамбуле договоренности были возрождены. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова внести в это любой вклад.

Напомним, сегодня Эрдоган во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары ко вкладу в мир, но "на основе прекращения огня".

Добавим, что недавно Эрдоган предлагал Зеленскому стать посредником в переговорах с РФ.

Кроме того, советник президента Эрдогана заявлял о намерении Турции добиваться "локального прекращения огня" в Украине.

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Реджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины