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Ердоган проведе переговори із Зеленським та Путіним щодо "зернової угоди"

Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Сторони обговорять "зернову угоду", яку намагається зірвати Москва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, якого цитує "Анадолу".

Що відбувається

Нагадаємо, нещодавно РФ заявила, що "тимчасово призупинила свою участь у "зерновій угоді". Москва пояснила свій крок так званим "терактом" у Севастопольській бухті, оголосивши, що нібито метою атаки нібито стали кораблі Чорноморського флоту РФ, які залучені в забезпеченні безпеки "зернового коридору".

На що відповів президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна продовжує виконувати умови угоди, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною та закликав "заспокоїти Росію".

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що Росія вагається та блокує роботу "зернового коридору", оскільки не отримала можливості експортувати своє зерно.

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