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Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным по "зерновому соглашению"

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Стороны обсудят "зерновое соглашение", которое пытается сорвать Москва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, которого цитирует "Анадолу".

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия колеблется и блокирует работу "зернового коридора", поскольку не получила возможности экспортировать свое зерно.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган