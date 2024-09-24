Ердоган пропонує шукати "шлях діалогу" для закінчення війни в Україні

Турецький лідер зазначив, що на третій рік війни в Україні "ми все ще далекі від встановлення справедливого та міцного миру".

"Оскільки перегони озброєнь прискорюється, поле дипломатії поступово звужується. Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини також запевнив, що його країна продовжуватиме ретельно виконувати положення Конвенції Монтре.

Окрім того, Ердоган наголосив на неефективності ООН та закликав до реформування організації, зокрема Радбезу ООН.