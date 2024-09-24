Эрдоган предлагает искать "путь диалога" для окончания войны в Украине

Турецкий лидер отметил, что на третий год войны в Украине "мы все еще далеки от установления справедливого и крепкого мира".

"Поскольку гонка вооружений ускоряется, поле дипломатии постепенно сужается. Мы будем и дальше увеличивать поддержку усилий по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также заверил, что его страна будет продолжать тщательно выполнять положения Конвенции Монтрё.

Кроме того, Эрдоган отметил неэффективность ООН и призвал к реформированию организации, в частности Совбеза ООН.