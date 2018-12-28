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Ердоган прокоментував введення війська Асада в Манбідж

Новини » Політика    28.12.2018 - 14:37
Ердоган прокоментував введення війська Асада в Манбідж
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Він заявив, що метою Туреччині є ліквідація ІДІЛ

Останні події в сирійському районі Манбідж, куди напередодні увійшли сили режиму Башара Асада, є спробою чинити психологічний вплив на ситуацію в регіоні. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Він заявив, що метою Туреччині є ліквідація ІДІЛ.

"Туреччина виступає проти розколу Сирії. Ми націлені на видворення терористів з Сирії. Якщо терористи покинуть Сирію, то відпаде необхідність у діях Туреччини", - сказав Ердоган.

Президент також повідомив, що вранці 29 грудня турецька делегація вирушить до Москви (РФ) для обговорення цього питання.

Нагадаємо, 28 грудня сирійські урядові війська увійшли в місто Манбідж (Сирія) після прохання курдських "Загонів народної самооборони".

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чувашоглу, після заяви США про вихід з Сирії, заявив, що вони здатні самостійно впоратися з "Ісламським державою". Пізніше стало відомо, що Туреччина успішно випробувала авіабомбу MK-84 на базі HABRAS в районі Карапинар провінції Конья.

Чувашоглу розповів, що Туреччина прийняла рішення тимчасово відкласти початок військової операції в Сирії проти курдських формувань і терористів "Ісламської держави" на східному березі Євфрату до закінчення консультацій з США.

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