Эрдоган призвал турок продавать доллары и евро, чтобы спасти лиру

Турецкая лира в пятницу обесценилась на 18%

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан Турции менять доллары и евро на национальную валюту - турецкую лиру. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, турецкая лира в пятницу обесценилась на 18% на фоне заявления президента США Дональда Трампа об удвоении таможенных тарифов на турецкие сталь и алюминий. До этого турецкая лира обесценилась на треть в этом году на фоне опасений более широкого контроля Эрдогана над экономикой.

"Если под вашей подушкой доллары, доставайте их. Если есть евро, доставайте их. Немедленно несите их в банки и конвертируйте в турецкую лиру, и таким образом мы будем бороться в этой войне за независимость и будущее. Потому что это язык, который они понимают ", - сказал Эрдоган.

Также сообщается, что в пятницу новый министр финансов Турции, зять Эрдогана Берат Албайрак объявил о новом экономическом подходе, однако это мало помогло турецкой лире, которая находится в свободном падении.

Ранее РБК-Украина писало, что Минфин США ввел санкции против глав МВД и Миньюста Турции. Ограничения наложены в рамках "закона Магнитского", который позволяет Минфину вводить санкции против людей, причастных к нарушению прав человека.

4 августа на сайте торгового представительства США появилась информация о том, что Белый дом намерен пересмотреть участие Турции в программе льготного импорта товаров из развивающихся стран в США. Отмечалось, что данное решение было вызвано введением Турцией тарифов на поставку товаров из Штатов, которые коснулись импорта в объеме 1,78 млрд долларов.