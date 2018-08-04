США грозит отомстить Турции за ввод пошлин на американские товары

Новости Политика 04.08.2018 - 06:55
Иллюстративное фото (flickr.com/imf)
Иллюстративное фото (flickr.com/imf)

США может лишить Турцию ввозf беспошлинных товарjd на 1,66 млрд доларов

Белый дом намерен пересмотреть участие Турции в программе льготного импорта товаров из развивающихся стран в США. Об этом сообщается на сайте торгового представительства США

Заместитель главы ведомства Джеффри Джерриш заявил, что данное решение было вызвано из-за введения Турцией тарифов на поставки товаров из США, которые затронули импорт в объеме 1,78 млрд долларов. 

"Мы надеемся, что Турция будет работать с нами для решения проблем, которые привели к новому пересмотру их беспошлинного доступа к рынку Соединенных Штатов", - заявил Джеффри Джерриш. 

В числе товаров попавших под программу льготного импорта транспортные средства, запчасти, ювелирные изделия и драгоценные металлы. 

Напомним, минфин США ввел санкции против глав МВД и Минюста Турции. Ограничения наложены в рамках "закона Магнитского", который позволяет Минфину вводить санкции против людей, замешанных в нарушении прав человека.

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Турция,  пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС