США грозит отомстить Турции за ввод пошлин на американские товары

США может лишить Турцию ввозf беспошлинных товарjd на 1,66 млрд доларов

Белый дом намерен пересмотреть участие Турции в программе льготного импорта товаров из развивающихся стран в США. Об этом сообщается на сайте торгового представительства США.

Заместитель главы ведомства Джеффри Джерриш заявил, что данное решение было вызвано из-за введения Турцией тарифов на поставки товаров из США, которые затронули импорт в объеме 1,78 млрд долларов.

"Мы надеемся, что Турция будет работать с нами для решения проблем, которые привели к новому пересмотру их беспошлинного доступа к рынку Соединенных Штатов", - заявил Джеффри Джерриш.

В числе товаров попавших под программу льготного импорта транспортные средства, запчасти, ювелирные изделия и драгоценные металлы.

Напомним, минфин США ввел санкции против глав МВД и Минюста Турции. Ограничения наложены в рамках "закона Магнитского", который позволяет Минфину вводить санкции против людей, замешанных в нарушении прав человека.