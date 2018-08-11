Ердоган закликав турків продавати долари і євро, щоб врятувати ліру

Турецька ліра у п’ятницю знецінилася на 18%

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту - турецьку ліру. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, турецька ліра у п’ятницю знецінилася на 18% на тлі заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній. До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.

"Якщо під вашою подушкою є долари, діставайте їх. Якщо є євро, діставайте їх. Негайно несіть їх в банки і конвертуйте в турецьку ліру, і таким чином ми боротимемося у цій війні за незалежність і майбутнє. Бо це мова, яку вони розуміють ", - сказав Ердоган.

Також повідомляється, що у п’ятницю новий міністр фінансів Туреччини, зять Ердогана Берат Албайрак оголосив про новий економічний підхід, однак це мало допомогло турецькій лірі, яка перебуває у вільному падінні.

Раніше РБК-Україна писало, що Мінфін США ввів санкції проти глав МВС і Мін'юсту Туреччини. Обмеження накладені в рамках "закону Магнітського", який дозволяє Мінфіну вводити санкції проти людей, причетних до порушення прав людини.

4 серпня на сайті торгового представництва США з'явилася інформація про те, що Білий дім має намір переглянути участь Туреччини в програмі пільгового імпорту товарів із країн, що розвиваються, у США. Зазначалося, що дане рішення було викликане введенням Туреччиною тарифів на постачання товарів зі Штатів, які торкнулися імпорту в обсязі 1,78 млрд доларів.