Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к созданию платформы сотрудничества на Кавказе. В самом широком формате в ней могут участовать шесть стран.

Об этом Эрдоган заявил после участия в принятии парада в Баку по случаю победы Азербайджана в войне на Нагорном Карабахе.

Он отметил, что может быть рассмотрен вариант сотрудничества с участием Азербайджана, Турции и Грузии или же с участием еще России, Ирана и Армении.

"Мы должны сформировать новую платформу сотрудничества в регионе. Это может быть многосторонняя платформа. И все страны региона, которые будут участвовать в ней, могут извлечь из этого только выгоду", - сказал Алиев.

Он также подчеркнул, что Турция готова открыть двери для Армении, поскольку сотрудничество будет способствовать миру в регионе.

Напомним, в четверг в столице Азербайджана Баку состоялся военный парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. На параде присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

В конце сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились бои за Нагорный Карабах. В ходе войны Азербайджану удалось вернуть почти всю территорию, которая была оккупирована Арменией. В результате Ереван был вынужден подписать соглашение с Азербайджаном о завершении войны.

Кроме того, перемирие в Нагорном Карабахе будут контролировать Россия и Турция. Они уже договорились о создании совместного центра на территории Азербайджана.