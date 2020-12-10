Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав до створення платформи співпраці на Кавказі. У найширшому форматі в ній можуть участовать шість країн.

Про це Ердоган заявив після участі в прийнятті параду в Баку з нагоди перемоги Азербайджану у війні на Нагірному Карабасі.

Він зазначив, що може бути розглянутий варіант співпраці з участю Азербайджану, Туреччини і Грузії або ж з участю ще Росії, Ірану та Вірменії.

"Ми повинні сформувати нову платформу співпраці в регіоні. Це може бути багатостороння платформа. І всі країни регіону, які будуть брати участь у ній, можуть отримати з цього вигоду", - сказав Алієв.

Він також підкреслив, що Туреччина готова відкрити двері для Вірменії, оскільки співпраця буде сприяти миру в регіоні.

Нагадаємо, в четвер в столиці Азербайджану Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій в Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану і Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган.

Наприкінці вересня між Вірменією і Азербайджаном поновилися бої за Нагірний Карабах. В ході війни Азербайджану вдалося повернути майже всю територію, яка була окупована Вірменією. В результаті Єреван був змушений підписати угоду з Азербайджаном про завершення війни.

Крім того, перемир'я в Нагірному Карабасі контролюватимуть Росія і Туреччина. Вони вже домовилися про створення спільного центру на території Азербайджану.