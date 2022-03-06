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Эрдоган призвал Путина прекратить обстрелы в Украине и подписать мирное соглашение

Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с руководителем Кремля Владимиром Путиным. В ходе переговоров турецкий лидер призвал Путина прекратить обстрелы в Украине, открыть гуманитарные коридоры и подписать мирное соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

При этом Эрдоган сказал Путину, что Турция готова внести свой вклад в мирное разрешение конфликта, и заявил, что прекращение огня снимет озабоченность по поводу гуманитарной ситуации.

"Президент Эрдоган вновь повторил свой призыв "давайте вместе проложим путь к миру. Эрдоган подчеркнул важность принятия срочных мер для достижения прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного соглашения", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе переговоров с Эрдоганом Путин заявил, что "спецоперация" в Украине может завершиться при выполнении хорошо известных требований России.

Война России против Украины продолжается уже одиннадцатый день. Стало известно, какая ситуация в разных регионах по состоянию на сегодняшнее утро.

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