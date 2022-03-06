Эрдоган призвал Путина прекратить обстрелы в Украине и подписать мирное соглашение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с руководителем Кремля Владимиром Путиным. В ходе переговоров турецкий лидер призвал Путина прекратить обстрелы в Украине, открыть гуманитарные коридоры и подписать мирное соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.