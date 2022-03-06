Ердоган закликав Путіна припинити обстріли в Україні і підписати мирну угоду

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з керівником Кремля Володимиром Путіним. В ході переговорів турецький лідер закликав Путіна припинити обстріли в Україні, відкрити гуманітарні коридори і підписати мирну угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.