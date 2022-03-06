ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин о "спецоперации" в Украине: приостановка возможна при выполнении известных требований

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 14:38
Путин о "спецоперации" в Украине: приостановка возможна при выполнении известных требований Фото: руководитель Кремля Владимир Путин
Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров он заявил, что прекращение "спецоперации" в Украине возможно при прекращении боевых действий и выполнении Киевом "хорошо известных требований России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента россии.

"Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", - заявил Путин.

При этом он подтвердил готовность россии к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования "конфликта".

В то же время Путин обратил внимание на "бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств".

В ходе разговора с президентом Турции Путин выразил надежду, что во время третьего раунда переговоров Украины и России из-за войны украинская делегация проявит "более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии".

При этом он добавил, что "спецоперация" в Украине "идет по плану и в соответствии с графиком".

Отметим, что РФ требует признание Донецкой и Луганской "народных республик" в границах Донецкой и Луганской областей, демилитаризацию Украины и закрепление нейтрального статуса страны.

Ранее сообщалось, что Эрдоган попытается убедить Путина прекратить войну против Украины и сесть за стол переговоров.

Война России против Украины продолжается уже одиннадцатый день. Стало известно, какая ситуация в разных регионах по состоянию на сегодняшнее утро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Война России против Украины
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать