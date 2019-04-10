Эрдоган призвал аннулировать итоги выборов в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал аннулировать результаты муниципальных выборов в Стамбуле, прошедших 31 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Эрдоган заявил, что в соответствии с законодательством, с избирательными урнами должны работать госслужащие. Однако на ряде участков это требование не соблюдалось.

Напомним, в Стамбуле на муниципальных выборах кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу с преимуществом в 15 тысяч голосов опередил бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма, претендента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), председателем которой является Эрдоган. В Анкаре кандидат от НРП Мансур Яваш набрал более 50% голосов, а представитель ПСР Мехмет Озхасеки - 47,06%.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что голосование в Стамбуле в ходе муниципальных выборов в Турции 31 марта прошло с нарушениями.

РБК-Украина писало, что правящая Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана требовала пересчитать результаты голосования на местных выборах в Стамбуле.

Кроме того, на выборах мэра Анкары впервые за 25 лет победил кандидат от оппозиционной Партии народных республиканцев.