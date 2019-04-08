Эрдоган заявил о нарушениях на выборах в Стамбуле

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Sean Gallup/Getty Images)

Эрдоган выделил наличие записей с камер, которые показывают, какие именно злоупотребления происходили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что голосование в Стамбуле в ходе муниципальных выборов в Турции 31 марта прошло с нарушениями. Об этом он заявил в понедельник, 8 апреля, передает DW.

В частности, Эрдоган особо выделил наличие записей с камер, которые показывают, "где, каким образом и какие именно злоупотребления происходили".

В Стамбуле, "где проживают свыше 10 миллионов человек, никто не имеет права и полномочий корчить из себя победителя при разнице в 13 или 14 тысяч голосов", подчеркнул он.

Напомним, накануне правящая Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана требовала пересчитать результаты голосования на местных выборах в Стамбуле.

Как известно, муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта одновременно во всех провинциях страны. Около 57 млн граждан выбирали мэров, общественные советы и других муниципальных политиков. На выборах мэра Анкары впервые за 25 лет победил кандидат от оппозиционной Партии народных республиканцев Мансур Яваш. Он набрал 50,9% голосов избирателей, с небольшим отрывом обойдя кандидата от правящей партии Мехмета Озхасеки, который получил 47,06% голосов.