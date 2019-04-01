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Кандидат от оппозиции впервые за 25 лет победил на выборах мэра Анкары

Новости » Политика    01.04.2019 - 14:29
Кандидат от оппозиции впервые за 25 лет победил на выборах мэра Анкары
Фото: Мансур Яваш (twitter.com ankaraniz)

Мансур Яваш набрал 50,9% голосов избирателей

В Турции на выборах мэра столицы впервые за 25 лет победил кандидат от оппозиционной Партии народных республиканцев Мансур Яваш. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NTV.

Сообщается, что он набрал 50,9% голосов избирателей, с небольшим отрывом обойдя кандидата от правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР) Мехмета Озхасеки, который получил 47,06% голосов.

В правящей партии заявили, что будут оспаривать результаты выборов в избирательном округе Анкары из-за выявленных недействительных голосов и нарушений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его консервативная Партия справедливости и развития (ПСР) в воскресенье, 31 марта, одержала победу на муниципальных выборах в стране. Правящий альянс в целом взял 52,1% поддержки, а оппозиционный альянс - 37,2%.

Кандидат от ПСР, бывший премьер-министр Бинали Йылдырым объявил о победе в Стамбуле. 

Напомним, 31 марта 2019 в Турции на избирательном участке произошла стрельба. Погибли двое человек.

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