Ердоган розповів, коли у Туреччині розглянуть ратифікацію членства Швеції в НАТО
Парламент Туреччини розгляне ратифікацію вступу Швеції до НАТО відразу після завершення канікул.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
Він нагадав, що у спільній заяві за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі було визначено спільні кроки, які необхідно зробити для членства Швеції в Альянсі.
"З відкриттям нашого парламенту (осіння сесія починається 1 жовтня - ред.) ми зробимо свій внесок. Ми не сумніваємося, що наші депутати зроблять усе, що вимагають інтереси нашої країни, відповідно до своєї совості", - заявив Ердоган.
Вступ Швеції до НАТО
Нагадаємо, Швеція ще минулого року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.
Анкара звинуватила Стокгольм у "допомозі терористам" (мова про курдські організації) і тому відмовлялася схвалювати вступ Швеції.
Але турецька позиція різко змінилася після зустрічі Ердогана з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. На ній президент Туреччини пообіцяв якнайшвидше розглянути ратифікацію членства Швеції в Альянсі.
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