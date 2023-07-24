ua ru
Пн, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ердоган розповів, коли у Туреччині розглянуть ратифікацію членства Швеції в НАТО

Новость на русском →
Понеділок 24 липня 2023 20:15
Ердоган розповів, коли у Туреччині розглянуть ратифікацію членства Швеції в НАТО Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Парламент Туреччини розгляне ратифікацію вступу Швеції до НАТО відразу після завершення канікул.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Він нагадав, що у спільній заяві за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі було визначено спільні кроки, які необхідно зробити для членства Швеції в Альянсі.

"З відкриттям нашого парламенту (осіння сесія починається 1 жовтня - ред.) ми зробимо свій внесок. Ми не сумніваємося, що наші депутати зроблять усе, що вимагають інтереси нашої країни, відповідно до своєї совості", - заявив Ердоган.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція ще минулого року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Анкара звинуватила Стокгольм у "допомозі терористам" (мова про курдські організації) і тому відмовлялася схвалювати вступ Швеції.

Але турецька позиція різко змінилася після зустрічі Ердогана з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. На ній президент Туреччини пообіцяв якнайшвидше розглянути ратифікацію членства Швеції в Альянсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Турция
NEWS
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
DAILY
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року