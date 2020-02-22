Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Stringer/Getty Images)

Эрдоган заявил, что действия Турции в Сирии и Ливии отвечают требованиям интересов страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Анкары в Сирии и Ливии отвечают требованиям национальных интересов государства. Об этом сообщил президент Турции в ходе церемонии открытия автомагистрали в Измире, сообщает издание SoL Haber.

"Действия Турции в Сирии и Ливии - это не авантюра, а требование национальных интересов страны", - сказал он.

По его словам, в случае если Турция откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в Восточном Средиземноморье, уже завтра страна будет "пожинать тяжелые плоды своих ошибок".

Также Эрдоган сообщил, что по итогам состоявшихся переговоров с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель "была определена "дорожная карта" действий по Идлибу". Эрдоган заявил, что Турция предпримет более решительные шаги по Сирии.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Анкара продолжит сохранять военное присутствие на севере Сирии. По словам Эрдогана, турецкие войска будут оставаться в сирийской провинции Идлиб до того времени, пока режим Башара Асада не прекратит насилие.

Как писало РБК-Украина, 20 февраля турецкие военные начали очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Однако Асад не планирует прекращать наступление на сирийскую провинцию Идлиб, пока не будет достигнута полная победа.