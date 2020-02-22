Ердоган пригрозив "рішучими діями" в Сирії

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Stringer / Getty Images)

Ердоган заявив, що дії Туреччини в Сирії та Лівії відповідають вимогам інтересів країни

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що дії Анкари в Сирії та Лівії відповідають вимогам національних інтересів держави. Про це повідомив президент Туреччини в ході церемонії відкриття автомагістралі в Ізмірі, повідомляє видання SoL Haber.

"Дії Туреччини в Сирії та Лівії - це не авантюра, а вимога національних інтересів країни", - сказав він.

За його словами, в разі якщо Туреччина відмовиться від боротьби за свої інтереси в Сирії, Лівії та в Східному Середземномор'ї, вже завтра країна буде "пожинати важкі плоди своїх помилок".

Також Ердоган повідомив, що за підсумками переговорів, що відбулися з президентом Росії Володимиром Путіним, лідером Франції Емманюелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель "була визначена" дорожня карта "дій по Ідліб". Ердоган заявив, що Туреччина зробить більш рішучі кроки щодо Сирії.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Анкара продовжить зберігати військову присутність на півночі Сирії. За словами Ердогана, турецькі війська залишатимуться в сирійській провінції Ідліб до того часу, поки режим Башара Асада не припинить насильство.

Як писало РБК-Україна 20 лютого турецькі військові почали чергову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Однак Асад не планує припиняти наступ на сирійську провінцію Ідліб, поки не буде досягнута повна перемога.