Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии в случае нарушения перемирия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил мощным ответом в случае нарушения режима прекращения огня на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NTV.

По словам Эрдогана, Анкара пристально следит за действиями режима Башара Асада в Сирии и готова быстро и мощно отреагировать на нарушение перемирия в провинции Идлиб.

"Мы внимательно следим за режимом и за тем, что военные, которые поддерживают его, делают на линии прекращения огня. Но если они не сдержат свое слово, мы не избежим того, чтобы ответить им сильнее, чем в прошлый раз", - заявил он.

Напомним, ранее Эрдоган угрожал предпринять односторонние действия в сирийской провинции Идлиб в случае, если Россия не выполнит собственные обязательства в рамках договоренностей, достигнутых в Москве. Анкара согласна на любое решение для обеспечения безопасности границы Турции и населения провинции Идлиб.

Как писало РБК-Украина, 5 марта Турция и Российская Федерация договорились о введении режима прекращение огня в сирийской провинции Идлиб. Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 6 марта. Уже с 15 марта в провинции Идлиб и на трассе М4 должны начать работу совместные российско-турецкие патрули.