ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент Турции Эрдоган приедет в Украину

Новости » Политика     01.02.2020 - 11:33
Президент Турции Эрдоган приедет в Украину
Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (president.gov.ua)

Эрдоган посетит Украину 3 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля посетит Украину с рабочим визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского.

Официальная церемония встречи состоится в 11:00. В 16:00 Эрдоган примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

Напомним, в среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время разговора лидеры двух стран обсудили состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции.

Президенты отметили обоюдную настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Также они согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Добавим, что Зеленский посетил с официальным визитом Турцию 7-8 августа. Кроме президента Турции, он также встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем I. Они обсудили вопросы территориальной целостности Украины.

Офис президента обнародовал видео с совещания по тарифам на тепло Президент провел совещание по вопросам тарифов на теплоснабжение
Новости Украины Владимир ЗеленскийТурция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь