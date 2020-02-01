Президент Турции Эрдоган приедет в Украину

Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (president.gov.ua)

Эрдоган посетит Украину 3 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля посетит Украину с рабочим визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского.

Официальная церемония встречи состоится в 11:00. В 16:00 Эрдоган примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

Напомним, в среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время разговора лидеры двух стран обсудили состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции.

Президенты отметили обоюдную настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Также они согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Добавим, что Зеленский посетил с официальным визитом Турцию 7-8 августа. Кроме президента Турции, он также встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем I. Они обсудили вопросы территориальной целостности Украины.