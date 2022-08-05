Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

В пятницу днем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.
Самолет с главой турецкого государства на борту приземлился в аэропорту Сочи в около 14:30 по киевскому времени. Планируется, что Эрдоган пробудет в России один день.
В ходе переговоров лидеры страны планируют обсудить военно-техническое сотрудничество и работу центра по вывозу зерна из Украины.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин на прошлой встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил наладить производство ударных беспилотников Bayraktar в РФ.
Однако позже стало известно, что Управление оборонной промышленности Турции не рассматривает вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников.